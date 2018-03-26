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Новости. Общество
12:43, 26 Марта 2018

В Москве умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

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В московской больнице скончался бывший глава крупнейшей финансовой пирамиды Сергей Мавроди, сообщают федеральные СМИ

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен, основатель скандально известной финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

По информации "МК", накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался.

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Комментарии

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Беня
2018-03-26 15:28:41
В час ночи, на остановке это то самое "когда и где", в котором регулярно тусуются известные бизнесмены и основатели скандально-известных финансовых пирамид. Хочешь узнать все о финансовых пирамидах - в час ночи на остановку.
Мизантроп
2018-03-26 15:50:11
Беня, Плюсую.
ppppp
2018-03-26 15:09:23
Ай горе то како! Ай горе!
doris
2018-03-26 14:44:06
Земля ему стекловатой,
елпидифор
2018-03-26 14:06:24
Что сказать? У меня в архиве есть его кредитный билет - для истории.
Американец
2018-03-26 13:58:55
вредитель сам помер, как и его друзья Борис Б. и Егорка Г.

хозяева начали давить своих же псин, но наши либерасты и после этого мочу в кефире не заметят. Ведь слова хозяина священны
stranger
2018-03-26 13:34:39
Человек эпохи перемен, первый протестировал население на вменяемость. С какой радостью этими данными воспользовались доморощенные политологи и пользуются поныне. "Земля пухом".
Д.Ю
2018-03-26 13:06:04
Видимо попал на лечение к врачам-вкладчикам
однозначно
2018-03-26 12:55:11
Соболезную. Талантливый человек был. Лохов и ватников учил финансовой грамотности весьма доходчиво.
2018-03-26 15:44:25
однозначно, +100500
Мизантроп
2018-03-26 13:11:54
однозначно, Не сказал бы что доходчиво. Воровать ещё много чего осталось, лохов в стране 77 процентов. Жизнь продолжается!
User
2018-03-26 13:11:15
однозначно, плохо учил, они до сих пор верят.
Неравнодушный
2018-03-26 12:48:10
Очень жаль.
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