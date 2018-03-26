В Москве умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

В московской больнице скончался бывший глава крупнейшей финансовой пирамиды Сергей Мавроди, сообщают федеральные СМИ

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен, основатель скандально известной финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

По информации "МК", накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался.