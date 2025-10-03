В Москве за $1 млн выставили на торги картину Брюллова

В Москве объявили о начале осенних торгов 12 октября, на которых представят более 170 лотов. Главный из них, по мнению экспертов, полотно Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир», приблизительно оценивается в $1 млн.
В Московском аукционном доме обращают внимание на музейный статус этой работы: из трех известных авторских версий две хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. Об этом сегодня рассказывает РБК. Еще один значимый лот — созданная в 1913 году фреска Ильи Репина «Христос в терновом венце» оценочной стоимостью 35 млн руб. Высокая цена связана с тем, что это единственная сохранившаяся работа художника в данной технике, объясняет управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова. Кроме того, по ее словам, полотна Репина с религиозными мотивами редко попадают на арт-рынок.
На торги также выставлена «Купальщица» — портрет Екатерины Михайловны Долгоруковой, супруги императора Александра II. Автор полотна — русский художник немецкого происхождения Тимофей Нефф. Оценочная стоимость работы — 8 млн руб.
Среди других лотов — пейзажи Ивана Шишкина, в том числе выполненный графическим карандашом «Хвойный лес» (стартовая цена 5 млн руб.), литография Шагала «Карусель Лувра», а также тиражные офорты Гойи и Дали, оцененные в 300 тыс. руб. каждая.
В общей сложности участникам аукциона представят более 170 лотов общей стоимостью 800 млн руб. Торги стартуют 12 октября в 17:00 мск.