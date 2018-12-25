В Москве заинтересовались опытом Карелии в субсидировании самозанятых

Новости по теме
Загрузка...
Финансовая поддержка безработных, решивших создать свой бизнес, которую оказывают власти Карелии, оказалась эффективнее федеральной системы легализации самозанятых.
Об этом говорится в письме главы Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля Андрея Кутепова премьер-министру Дмитрию Медведеву.
По словам Кутепова, во время рабочей поездки в Карелию в середине декабря члены комиссии заинтересовались карельским опытом и теперь намерены предложить использовать его по всей России для легализации самозанятых.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
19.12.2018, 12:48
19.12.2018, 12:52
21.12.2018, 15:30
24.12.2018, 12:12
Аналитика
Сегодня 16:00
Капитал
Водоочистные сооружения Петрозаводска перешли на новый способ очистки воды.
24.12.2018 15:33
24.12.2018 13:30
21.12.2018 14:09
20.12.2018 12:45
Чтиво
Сегодня 11:03
Без политики
Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, что делать, если вам прилетела в глаз пробка от шампанского или искра бенгальского огня, а также объяснил, что может произойти со зрением человека, который никогда не пил и не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу.
Сегодня 08:00
24.12.2018 16:18
21.12.2018 13:01
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии