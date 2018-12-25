В Москве заинтересовались опытом Карелии в субсидировании самозанятых

Финансовая поддержка безработных, решивших создать свой бизнес, которую оказывают власти Карелии, оказалась эффективнее федеральной системы легализации самозанятых.

Об этом говорится в письме главы Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля Андрея Кутепова премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По словам Кутепова, во время рабочей поездки в Карелию в середине декабря члены комиссии заинтересовались карельским опытом и теперь намерены предложить использовать его по всей России для легализации самозанятых.

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