В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай.
Трамвай без водителя Курсирует по маршруту № 10 на северо-западе Москвы, сообщает Российская газета.
— Знаковый день не только для московского транспорта, но и в целом для российского транспорта, — заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что запуск этого трамвая шел в три этапа: на самом первом — испытания проводились с водителем, за которым оставалось конечное решение; на втором — запустили тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине; и вот наступил третий этап — запуск регулярного маршрута уже без водителя.
До конца 2025 года беспилотными технологиями оснастят еще три трамвая по тому же маршруту № 10. К концу 2026 года в беспилотном режиме будут работать уже 15 машин. В планах города до 2030 года оснастить беспилотными технологиями свыше 300 московских трамваев, то есть порядка двух третей столичного парка. Ожидается, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы. Это позволит обеспечить максимальную надежность и точность выполнения графика движения, говорят чиновники.