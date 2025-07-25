В Муезерский район отправили два пожарных расчета для борьбы с огнем

Еще один пожар был зафиксирован недалеко от поселка Волома.

Для борьбы с пожарами в Муезерском районе были направлены 2 автоцистерны и 5 человек от Госкомитета по безопасности. Об этом рассказал на своей странице председатель Госкомитета по безопасности Карелии Олег Поляков.



Также известно, что еще один пожар был зафиксирован недалеко от поселка Волома. Огонь охватил примерно 8 гектаров и движется в сторону поселка.



— Распространение идет вдоль железной дороги. В настоящее время пожар находится в двух километрах от населенного пункта. На месте задействованы арендаторы лесных участков и представители надзорных органов. Для обеспечения безопасности населения поселка и защиты электрической подстанции от Госкомитета по безопасности направлены, и также уже на месте, 2 автоцистерны и 5 человек личного состава отряда противопожарной службы Муезерского района, — рассказал председатель.



В районе продолжает действовать режим ЧС и запрет на посещение лесов. Сотрудники силовых структур патрулируют местность.