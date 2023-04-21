В Муезерском отремонтируют тротуары и благоустроят утиный пруд с белыми лилиями

Какие территории стоит привести в порядок в первую очередь, решают сами жители.

В 2023 году в поселке Муезерский по программам благоустройства приведут в порядок три общественные территории. Об этом во время прямого эфира «ЦУР объясняет» сообщила глава района Людмила Баринкова.

По программе поддержке местных инициатив в поселке продолжат асфальтирование тротуаров до здания железнодорожного вокзала. В рамках «Комфортной городской среды» (КГС) жители выбрали проекты благоустройства сквера на месте демонтированной поликлиники и территории рядом с прудом в центре поселка.

«Заброшенное место, живописный уголок: пруд. Там есть водоем, растут белые лилии, плавают утки. Люди приходят полюбоваться на этот пруд, но напрашивается благоустройство этой территории», - сказала Баринкова, добавив, что в рейтинговом голосовании по программе поучаствовало более 400 человек.

Кроме того, в рамках «КГС» в поселке заасфальтируют проезды в двух дворах.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.