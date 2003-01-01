В Муезерском районе Карелии вспыхнул лесной пожар

Причиной стал обрыв проводов на линии электропередач.
В Муезерском лесничестве Карелии зафиксирован новый лесной пожар. Возгорание произошло из-за обрыва проводов на линии электропередач. Сейчас тушением занимаются специалисты.
По словам министра природных ресурсов и экологии республики Янины Свидской, пожароопасный сезон в республике еще не завершен. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на разведение огня.
С начала сезона в Карелии уже потушено 196 возгораний на площади более 4,7 тыс. гектаров. В ближайшие недели ситуация остается напряженной: по данным Карельского ЦГМС, до середины сентября в регионе сохранится сухая и теплая погода, что повышает риски возникновения новых пожаров.
Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении возгораний звонить по телефону лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.