В Муезерском районе мужчина ударил сожительницу локтем из-за денег

В районном суде ему вынесли приговор.

Муезерский районный суд Карелии вынес приговор местному жителю, ранее привлеченному к административной ответственности, рассказали в пресс-службе суда 21 сентября. Его обвинили в совершении насильственных действий.

В ходе следствия обнаружили, что в мае 2023 года обвиняемый, вернувшись домой, потребовал от сожительницы деньги, им заработанные, однако та отказалась их отдать. Мужчина понял, что его сожительница пропила все его деньги с подругой, которая в тот момент была у них в гостях. Между парой произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил женщину локтем в область нижней губы.

В судебном заседании нарушитель согласился с предъявленным обвинением, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором Муезерского районного суда мужчину признали виновным и назначили 200 часов обязательных работ.