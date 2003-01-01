В Муезерском районе мужчина ворвался в чужой дом ради бутылки водки

Житель Муезерского района украл канистру водки и употребил содержимое.

40-летний житель одного из сел Муезерского района ворвался в чужой дом и украл канистру водки. В полиции сообщили, что мужчина сорвал навесной замок. Известно, что сумма ущерба составила 4300 рублей. Любитель алкоголя признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, штраф и принудительные работы.

Заявитель рассказал полиции, что не обнаружил канистры с водкой, которую перелил туда для удобства хранения. Преступник рассказал о деталях своего преступления.

— Мужчина признался, что в чужой дом проник целенаправленно, чтобы найти алкоголь. Канистру он унес к себе домой, спиртное употребил, — сообщили в ведомстве.