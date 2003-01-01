В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме

В посёлке Волома пожар охватил двухквартирный жилой дом.
Сегодня, 10 октября, около 02:30 в посёлке Волома Муезерского района произошло возгорание двухквартирного жилого дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли шестеро пожарных и двое добровольцев.
— Пожар распространился по технологическим пустотам на всей площади одной из квартир. Помещение повреждено полностью. В нём производится разбор конструкций. Вторую квартиру отстояли, — рассказали в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в посёлке Поросозеро Суоярвского округа мужчина едва не сжёг квартиру, начав курить прямо в постели.