Артур Парфенчиков поручил увеличить группировку сил для борьбы с лесными пожарами в Муезерском районе

В выходные дни на территории Карелии было зафиксировано 30 возгораний. В Муезерском районе введен режим ЧС в лесах.

Из-за аномально высоких температур и сухой погоды лесопожарная обстановка в Карелии остается напряженной. На территории региона сейчас действует 15 пожаров, 9 из них – в Муезерском районе. Возгорания также зафиксированы в Лоухском, Медвежьегорском, Пряжинском, Суоярвском, Сортавальском округах и районах. Пожары ликвидируют силами Карельского центра охраны лесов, к работам привлечены представители арендаторов лесных участков. Четыре пожара удалось локализовать.

За выходные дни, с 26 по 27 июля, в лесном фонде республики было зарегистрировано 30 возгораний. Большинство из них произошло из-за сухих гроз. К ликвидации самого крупного пожара - вблизи поселка Волома – от лесоохраны и арендатора лесного участка привлечены 64 специалиста и 8 единиц техники. На данный момент площадь пожара составляет 125 га. 28 июля в Муезерском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. По поручению Главы Карелии на место выехали заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Руслан Хусяйнов и куратор района - министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Седлецкий.

Группировка сил, направленных на тушение пожара, будет увеличена. Для защиты от огня населенных пунктов планируется привлечь силы МЧС и Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Дополнительно уже направлены пожарные расчеты в составе 6 человек Отряда противопожарной службы по Муезерскому району, подведомственного Госкомитету.

По данным Росгидрометцентра, сухая и жаркая погода сохранится в Карелии еще как минимум на неделю. Жителей и гостей Карелии просят быть особенно внимательными во время отдыха на природе.

С начала пожароопасного сезона произошло 62 лесных пожара на общей площади более 369 га. В Карелии действует особый противопожарный режим и ограничения на пребывание в лесах. Разведение открытого огня запрещено на всех категориях земель.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.