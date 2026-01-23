В Мурманске и Североморске произошло массовое отключение электричества

Крупная авария на электросетях оставила без света два крупнейших города Мурманской области — Мурманск и Североморск.
Вечером в пятницу, 23 января, произошло массовое отключение электричества. По предварительным данным, причиной стал сильный гололёд, из-за которого на линиях электропередачи образовалась мощная изморозь. Под её тяжестью обрушилось пять опор ЛЭП. Это вызвало критическое падение напряжения в сетях.
Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что в области введён режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий работают 49 аварийных бригад и 83 единицы спецтехники. Чтобы восстановить линии, организована доставка пяти новых опор из Ленинградской области и Карелии.
По информации Следственного комитета, отключения произошли из-за того, что ответственные лица сетевой организации своевременно не приняли меры по поддержанию ЛЭП в надлежащем состоянии и не отреагировали на начало аварии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
На текущий момент энергетики восстановили подачу электричества на все котельные, тепло в дома будут возвращать поэтапно. Чтобы избежать размораживания систем, в 29 двухэтажных домах Мурманска начали вынужденный слив воды из систем отопления. Больницы временно переведены на работу от генераторов.
Ранее масштабная коммунальная авария произошла в Петрозаводске. Напомним, мы сообщали, что жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях.