В Мурманске наградили лучших управленцев ЖКХ Северо-Запада

В Мурманске прошел круглый стол на тему "Актуальные вопросы взаимодействия управляющих компаний и РСО".

13 ноября 2018 года в Мурманске в рамках XIII выставки-конференции "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс — 2018" прошел круглый стол на тему "Актуальные вопросы взаимодействия управляющих компаний и РСО", организованный ПАО "ТГК-1" и ПАО "Мурманская ТЭЦ".

На мероприятии энергетики совместно с представителями органов власти, управляющих организаций Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Мурманской области и Екатеринбурга, а также экспертами отрасли обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из важных тем дискуссии стала работа по повышению энергоэффективности жилого фонда и меры, предпринимаемые ресурсоснабжающими и теплосетевыми компаниями для наладки режимов теплоснабжения домов.

— Опыт наших образцовых управдомов показывает, что порядок в доме, качество и, в конечном счете, стоимость услуг напрямую зависят от жителей, от их участия в жизни дома, и что еще важнее — контроля за работой исполнителей коммунальных услуг. Наша цель — найти и тиражировать опыт лучших управленцев жилищно-коммунальной сферы из разных регионов, показать достижения в управлении домами, — отметила начальник департамента по правовым вопросам ПАО "ТГК-1" Елена Михайлова.

В завершении круглого стола прошло вручение межрегиональной премии "Образцовый управдом" по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии.

Из Республики Карелия почетным призом награждена Лариса Беркозова, председатель ТСЖ "Блок-1":

— ТСЖ "Блок-1" — одно из первых ТСЖ в Петрозаводске, я работаю управдомом уже 6 лет и была недавно переизбрана на новый двухлетний срок. Для того, чтобы жизнь в многоквартирном доме была комфортной и счета не пугали собственников квартир, нужно разговаривать с жильцами, договариваться. Необходимо понимать, что, покупая квартиру, мы покупаем и ответственность за общий дом, за общие стены и коммуникации. У нас установлены все теплообменники, все тепловые пункты. Для меня быть "образцовым управдомом" — это, прежде всего, требовать с себя дисциплину, много работать и работать с душой, любить свое дело и людей.

Подробную информацию о сбытовой деятельности компаний также можно получить на странице "ТГК-1 – жителям" в социальной сети ВКонтакте.