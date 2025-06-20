В Мурманске поймали двух наркоторговцев

Молодые люди торговали через интернет-магазин и использовали крипто-кошельки.

В Мурманске задержали и будут судить двух молодых людей 2004 и 2005 года рождения. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере через интернет.

Молодых людей обвиняют в десяти эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков, рассказали в МВД по Мурманской области. В декабре 2024 года они купили в интернете 192 грамма гашиша. Приобретённое они расфасовали в 98 разовых свертков. Эти дозы были спрятаны в разных частях Мурманска. Группа обвиняемых действовала через интернет-магазин и использовала для оплаты криптокошельки, чтобы их было сложнее вычислить.



Дело направлено в прокуратуру для заключения. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.