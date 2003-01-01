В Мурманске ввели режим повышенной готовности после разлива мазута в Кольском заливе

В соседнем с Карелией регионе произошло экологическое бедствие.

Власти Мурманска ввели режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в акватории Кольского залива. Об этом сообщил и. о. мэра города Иван Лебедев в своём телеграм-канале.

— В правоохранительные органы направлено соответствующее заявление для проведения расследования о причинах произошедшего и экспертизы. 4 сентября планируется начать сбор загрязненного грунта, — рассказал он.

По словам главы заполярной столицы, ситуация находится на муниципальном контроле.

Напомним, аналогичный инцидент был зафикисрован в Мурманске в июле 2024 года. Тогда объём обнаруженных в заливе нефтесодержащих веществ в 400 раз превысил допустимую концентрацию.