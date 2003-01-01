Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Проверка выявила нарушения в организации работы карельских лесных пожарных

08:30

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10

Россия уступила Казахстану по ВВП на душу населения

22:00

Российские автомобили собрались производить в Киргизии

20:30

Мотоцикл разбился в аварии возле Петрозаводска

20:10

В Карелии поисковики подняли останки 130 бойцов Красной армии

18:00

В центре Петрозаводска временно ограничат движение

17:30

Ясное небо и до +26 °C ожидается в Карелии 15 августа

17:00

Почти на 12 млн рублей пополнился бюджет Петрозаводска благодаря туристическому налогу

16:50

Автомобиль перевернулся после жесткого столкновения в Петрозаводске

16:30

24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход

16:10

В Карелии потушены все лесные пожары

15:50

Строительство престижного дома «Аристократ» завершается в центре Петрозаводска

15:41

Начальника спасательной службы в Карелии оштрафовали за незаконный прием на работу экс-полицейского

15:25

Карелия получит дополнительную финансовую поддержку от Минфина России

15:00

Бастрыкин поручил разобраться, почему в Сегеже семью не переселили из аварийного дома

14:45

В центре Петрозаводска подростки взломали и подожгли «Жигули»

14:20

«Ударил и понял, что она не дышит»: житель Карелии показал, как убил возлюбленную

14:00

В Карелии выставили на торги летное поле

13:35

Карьер «Шокшинский кварцит» соответствует требованиям экологического законодательства — показали результаты регулярных независимых исследований

13:26

В Петрозаводске запустят новый троллейбусный маршрут

13:15

В аварии в Петрозаводске пострадал водитель самоката

13:00

В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

12:40

Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

12:20

В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

11:50

В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

11:30

В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

11:15

Продвижение ресурсов: SEO компания поможет

11:09

Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

11:05

В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

11:00

В Карелии выпал первый снег

10:50

Названы основные признаки повышенного холестерина

10:30

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

10:15

В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

09:50

В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

09:25

Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

09:25

В карельском поселке сгорел деревянный дом

09:00

В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

08:40

«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

08:20

Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

08:00

Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

07:40

В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

07:20

Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

07:00

Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

06:40

На улице Машезерской в Петрозаводске горит жилой дом

00:10
В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет
Сегодня 14:05 Общество
Поделиться

В соседнем с Карелией регионе ощутимо замедлили мобильный интернет.

фото: © Столица на Онего

 В Мурманской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Как сообщает оперативный штаб региона, это сделано по требованию правоохранительных органов на основании закона «О связи».

Ограничения введены для обеспечения безопасности граждан и защиты общественного порядка. Скорость интернета снижена, но доступ полностью не отключен. Власти просят жителей отнестись с пониманием к этой мере и обещают снять ограничения, как только ситуация стабилизируется.  

Напомним, 13 августа Роскомнадзор частично ограничил возможность вызовов через мессенджеры WhatsApp* и Telegram.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России

Обсудить (0) в ленту
