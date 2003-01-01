В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

В соседнем с Карелией регионе ощутимо замедлили мобильный интернет.

В Мурманской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Как сообщает оперативный штаб региона, это сделано по требованию правоохранительных органов на основании закона «О связи».

Ограничения введены для обеспечения безопасности граждан и защиты общественного порядка. Скорость интернета снижена, но доступ полностью не отключен. Власти просят жителей отнестись с пониманием к этой мере и обещают снять ограничения, как только ситуация стабилизируется.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор частично ограничил возможность вызовов через мессенджеры WhatsApp* и Telegram.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России