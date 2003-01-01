Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10

Суд изъял автомобиль у олончанина за пьяное вождение

22:30

Доходы муниципалитетов Карелии выросли на 852 миллиона рублей

20:00

В Карелии ищут пропавшего на Пертозере рыбака

19:00

Более 30 столкновений с лосями произошло на дорогах Карелии с начала года

18:00

Стоимость поездок до города Сортавала подорожает

17:30

В строительной компании в Петрозаводске приняли на работу робота

17:08

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 21 августа

17:00

Артур Парфенчиков проверил ход ремонта школ в отдаленных районах Петрозаводска

16:30

В Петрозаводске отремонтировали два двора

16:00

В Петрозаводске поймали новосибирского курьера мошенников

15:40

Для тушения свалки в Кондопоге используют материалы с реконструкции городского стадиона

15:20

В Петрозаводске нашли водителя, не уступившего дорогу пешеходу на Первомайском проспекте

15:00

Карельские спортсменки выиграли золото на первенстве России по пляжному волейболу

14:40

Почти половина карельских студентов работают с первого курса

14:20

Петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей после звонка о ремонте домофона

13:50

Названы причины сбоев доставки заказов с Ozon

13:30

В национальном парке «Воттоваара» ученые «охотились» на летучих мышей

13:25

В Петрозаводске отпразднуют День государственного флага

12:55

Олимпийские чемпионы помогли укушенному клещом мальчику из Карелии

12:25

В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону

12:10

Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Суоярви

11:45

«Зрелище очень страшное»: в карельском поселке загорелась вековая сосна

11:20

В Петрозаводске загорелся автомобиль

11:00

89-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

10:30

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

00:10
В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет
Сегодня 06:40 Общество
Поделиться

В соседнем с Карелией регионе ощутимо замедлили мобильный интернет.

фото: © Столица на Онего

 В Мурманской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Как сообщает оперативный штаб региона, это сделано по требованию правоохранительных органов на основании закона «О связи».

Ограничения введены для обеспечения безопасности граждан и защиты общественного порядка. Скорость интернета снижена, но доступ полностью не отключен. Власти просят жителей отнестись с пониманием к этой мере и обещают снять ограничения, как только ситуация стабилизируется.  

Напомним, 13 августа Роскомнадзор частично ограничил возможность вызовов через мессенджеры WhatsApp* и Telegram.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России

Обсудить (0) в ленту
