Новости

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01

Двое мужчин подрались около здания полиции в Петрозаводске

21:10

В Олонецком районе простились с бойцом СВО Сергеем Борисовым

20:01

Энергетики из Карелии помогают Мурманску устранять масштабную аварию на сетях

18:41

Морозы до -23°С: прогноз погоды на 25 января

18:00

Артур Парфенчиков объяснил, почему Карелия не криминальный регион

16:21

Тело мужчины обнаружили в квартире в Кеми

15:30

Ушел из жизни старейший яхтсмен Карелии Эдуард Кузнецов

14:20

В Беломорске устанавливают личность женщины, скелет которой нашли в подвале

13:15

Расчет платы за холодную воду не по счетчикам изменился в России

12:17

В Мурманске и Североморске произошло массовое отключение электричества

11:31

В Карелии вдвое сократилось число водителей, не пристегнутых ремнем безопасности

10:51

Дороги в Прионежском районе расчистили после жалоб жителей

10:15

В Карелии волонтеры спасли пенсионера, который остался без дома

09:37

Электрогазосварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вахтовиков Карелии

09:01

Родителям Карелии предложат высказаться о продлении рабочего дня в детских садах

08:31

90-летний юбилей отмечает известный врач-гинеколог Наталья Алешина

08:01

В Олонце обустраивают временный мост через реку Мегрега

07:31

В Госдуму внесли законопроект об увеличении стипендий

00:11
В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла
Сегодня 14:56 Происшествия
В соседнем с Карелией регионе продолжают устранять последствия падения опор ЛЭП.

фото: © Следственный комитет по Мурманской области, губернатор Андрей Чибис

25 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после масштабной аварии на электросетях. — Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний. Для ускорения работ направили дополнительные бригады, в ближайшее время направим дополнительную специализированную технику к месту работ, — написал он своем телеграм-канале.

По словам главы Заполярья, устранение последствий аварии затягивается в связи с неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

Напомним, вечером 23 января примерно в 7 км от Мурманска обрушились пять опор линий электропередач (ЛЭП), в результате чего в столице региона и городе Североморске возникли массовые отключения электроэнергии и теплоснабжения.

Как рассказали в Следственном комитете по Мурманской области, возраст двух рухнувшим опор превышал 60 лет.

— Две опоры функционировали с 1966 года, ещё две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию, — рассказали в ведомстве.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.

Ранее мы писали, что в субботу, 24 января, энергетики из карельского поселка Лоухи отправили в Заполярье первую партию новых опор. Ещё часть конструкций монтируют и готовят к транспортировке в Петрозаводске.

 

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

