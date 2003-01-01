В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

В соседнем с Карелией регионе продолжают устранять последствия падения опор ЛЭП.

25 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после масштабной аварии на электросетях. — Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний. Для ускорения работ направили дополнительные бригады, в ближайшее время направим дополнительную специализированную технику к месту работ, — написал он своем телеграм-канале.

По словам главы Заполярья, устранение последствий аварии затягивается в связи с неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

Напомним, вечером 23 января примерно в 7 км от Мурманска обрушились пять опор линий электропередач (ЛЭП), в результате чего в столице региона и городе Североморске возникли массовые отключения электроэнергии и теплоснабжения.

Как рассказали в Следственном комитете по Мурманской области, возраст двух рухнувшим опор превышал 60 лет.

— Две опоры функционировали с 1966 года, ещё две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию, — рассказали в ведомстве.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.

Ранее мы писали, что в субботу, 24 января, энергетики из карельского поселка Лоухи отправили в Заполярье первую партию новых опор. Ещё часть конструкций монтируют и готовят к транспортировке в Петрозаводске.