В Мурманской области вынесли первый приговор за самовыгул собаки

По соседству с Карелией хозяина добермана судили после того, как пенсионерка пострадала от выпущенной на самовыгул собаки.
В Мурманской области впервые вынесли приговор владельцу собаки, которую выпустили гулять без поводка.
Как рассказали в прокуратуре региона, пса отпустил на самовыгул житель Оленегорска в апреле 2025 года. Его доберман сбил с ног 80-летнюю женщину, которая в результате получила тяжкие травмы.
— Прокуратура Оленегорска поддержала обвинение по беспрецедентному делу: 41-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) из-за самовыгула своей собаки, — говорится в сообщении.
Мужчина частично признал свою вину. В качестве наказания суд назначил ему 300 часов обязательных работ.
— Этот случай — серьезное напоминание для всех владельцев животных: безответственное отношение к содержанию питомцев может привести к тяжелым последствиям, закон устанавливает ответственность за нарушение правил выгула, безопасность окружающих — обязанность каждого хозяина, — подчеркнули в прокуратуре.
