Первый фестиваль традиционного поморского наряда пройдет в Музее Карельского фронта

Фестиваль «Поморская краса» в Беломорске приурочен празднованию Николы Зимнего, который почитался у поморов как покровитель мореходов.

В карельском городе Беломорске в субботу, 18 декабря, пройдет первый региональный фестиваль-конкурс традиционного поморского наряда «Поморская краса». Его проводит Центр поморской культуры вместе с ассоциацией «Деловая петербурженка», районной администрацией, краеведческим музеем «Поморье» из Кеми и Музеем Карельского фронта, а приурочен фестиваль к празднованию Николы Зимнего, который издавна почитается у поморов как покровитель мореходов.

По словам организаторов конкурса, его целью является сохранение и популяризация культурного наследия поморов, исторически населяющих арктические территории побережья Белого моря — Кемский и Беломорский районы Карелии. Участниками фестиваля станут жители Беломорска, Кеми, Сумского Посада, Колежмы, Мурманска, а также Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, имеющие поморские корни или разделяющие поморскую культуру.

Конкурс традиционного поморского наряда, который пройдет в помещении Музея Карельского фронта, включает 3 номинации: «Современная реплика традиционного поморского наряда», «Из бабушкиного сундука», «Детский поморский наряд». Самой старшей участнице фестиваля Людмиле Васильевне Зайковой исполнилось 85 лет.

Между тем муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской культуры», которое выступило организатором этого конкурса, в ближайшее время ждет ликвидация. Оно будет присоединено к другому муниципальному учреждению — районному краеведческому музею «Беломорские петроглифы».

Читайте подробнее в статье «Центр поморской культуры в музей, а поморский хор — в дом культуры».