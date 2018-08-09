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Новости. Культура
14:16, 09 Августа 2018

В музее "Кижи" есть свой Вяйнямёйнен

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У фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи" появился ещё один музыкальный инструмент – кантеле.

И сделал его своими руками специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Евгений Михайлов. Правда, не из челюсти щуки, как легендарный старец, а из сосны.

Кантеле изготовлено по лекалам инструмента, приобретенного у известного кантелиста Ивана Шемейкка из Суйстамо. Как рассказал нам Евгений Петрович, деревянной основе кантеле около 200 лет – когда-то это было частью старинного дома. Дерево закалилось, прошло испытание временем, и как следует высохло.  

На изготовление кантеле ушло много времени, около двух лет, но не потому, что сам процесс – длительный, а потому что у мастера было катастрофически мало времени. Весь туристический сезон – с начала мая по октябрь -  Евгений Михайлов вместе с фольклорным ансамблем проводит на острове Кижи.  Программы для туристических групп, участие в фестивалях, праздниках, а в редкие минуты отдыха он и мастерил – кропотливо создавал своё кантеле.

Это уже не первый музыкальный инструмент, который Евгений Петрович делает своими руками. Восторг у гостей музея "Кижи" всегда вызывает "гармошка-черепашка" - маленькая пятиклавишная гармонь, также произведение музыканта с золотыми руками. Теперь и кантеле из 200-летней сосны станет частью увлекательных музыкальных программ фольклорного ансамбля музея "Кижи".

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