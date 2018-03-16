В музее "Кижи" пройдут две выставки Юрия Сергеевича Ушакова

26 марта в 16 часов в Презентационно-выставочном центре музея "Кижи" на пл. Кирова, 10а откроются две выставки, посвященные творчеству выдающегося художника, путешественника, специалиста по деревянному зодчеству Русского Севера Юрия Сергеевича Ушакова.

Юрий Сергеевич Ушаков (1928—1996) родился в г. Бабаево Вологодской области. В 1950 г. закончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института, мастерскую известного архитектора А. А. Оля. Ю. С. Ушакова всегда отличала тяга к русскому народному зодчеству. Начиная со студенческой поры, Ю. С. Ушаков постоянно выезжает на Русский Север: в Заонежье и Кенозерье, Беломорье и Синегорье, Каргополье, Белозерье, Пудожский край, Подвинье. В ежегодных экспедициях он проводил изучение и обследование памятников деревянного зодчества Русского Севера и древнерусского монументального зодчества. Многолетние научные исследования пространственной, планировочной и ансамблевой организации жилой среды в народном зодчестве получили широкую известность и признание. Ю. С. Ушаковым опубликовано 35 научных трудов, в том числе монография "Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера".

Последние годы творческой работы архитектора были посвящены художественно-пространственной реконструкции ряда ансамблей Русского Севера с целью восстановить — на основании многолетних исследований, обмеров и сохранившейся старинной иконографии — первоначальный облик памятников, утраченных или искаженных перестройками.

Вместе с тем как художник, автор десятков произведений, выполненных акварелью, гуашью и пером, Ю. С. Ушаков стал известен лишь недавно, благодаря выставкам в Петрозаводске (2005) и Москве (2006), организованных Юрием Владимировичем Линником совместно с музеем "Кижи" и музеем им. Щусева.



Кондопога. Интерьер Успенской церкви.1963 г.

В выставочном зале музея "Кижи" будет представлено графическое и живописное наследие мастера "Русский Север в творчестве архитектора Ю.С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". В его работах взгляд профессионального архитектора — стремление уделить особое внимание точности пропорций и линий, архитектурных деталей изображаемых зданий, а также выбору ракурса, который позволяет в полной мере ощутить гармоничность сочетания памятников деревянного зодчества и линий ландшафта, соединяется с видением большого художника, сумевшего передать очарование и величественную красоту природы и архитектуры Русского Севера. Всего на выставке будет представлено 60 работ из Музея Русского Севера Ю. В. Линника и 10 работ из фондов музея "Кижи"; еще 4 работы предоставлены Кенозерским национальным парком.

В инфоцентре музея будет представлена фотовыставка "Ю. С. Ушаков. Деревянная архитектура русского Севера", основанная на копиях из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Автор выставки Юлия Владимировна Ратомская пишет: "Мы хотим показать деревянную архитектуру в фотографиях Ю.С. Ушакова, а также фото жителей северных деревень, которых фотографировал исследователь. Также, планируем показать несколько графических зарисовок и графические иллюстрации к книге "Ансамбль в народном творчестве русского Севера"".

Выставки будут открыты до 20 апреля.

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