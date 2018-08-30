В музее "Кижи" рассказали, как будут использовать памятник "Дом жилой Серова" после реконструкции

В Карелии музей "Кижи", собиравшийся приспособить под гостиницу для приема туристов старинный дом – памятник культуры XIX века – отказался от этих планов.

Здание после реконструкции будет использоваться для размещения сотрудников музея в помещениях, оборудованных всеми благами цивилизации. Там будет горячая вода, система очистки канализационных стоков, электрическое и печное отопление.

Об этом деловой интернет-газете "Вести Карелии" сообщили в пресс-службе музея, отвечая на вопрос, с какой целью планируется реконструкция.

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