16:38, 30 Августа 2018
В музее "Кижи" рассказали, как будут использовать памятник "Дом жилой Серова" после реконструкции
По теме
Загрузка...
В Карелии музей "Кижи", собиравшийся приспособить под гостиницу для приема туристов старинный дом – памятник культуры XIX века – отказался от этих планов.
Здание после реконструкции будет использоваться для размещения сотрудников музея в помещениях, оборудованных всеми благами цивилизации. Там будет горячая вода, система очистки канализационных стоков, электрическое и печное отопление.
Об этом деловой интернет-газете "Вести Карелии" сообщили в пресс-службе музея, отвечая на вопрос, с какой целью планируется реконструкция.
Вот здесь – подробнее.
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
27.08.2018, 14:54
23.08.2018, 07:25
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
26.08.2018, 11:27
Аналитика
29.08.2018 16:06
Обществоведение
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
27.08.2018 10:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии