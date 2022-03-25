В Музыкальном театре Карелии начинается раздача «Онежских масок»

На главную театральную премию республики претендуют 16 постановок.

В эти минуты на сцене Музыкального театра Карелии начинается церемония награждения лауреатов республиканской премии «Онежская маска». В нынешнем году карельская театральная премия вручается в двадцатый раз, и организаторы представления решили превратить его в мюзикл.

Жюри под председательством театроведа из Санкт-Петербурга Татьяны Джуровой назовет имена новых обладателей «Онежской маски» в двенадцати номинациях – от лучшего дебюта до лучших женской и мужской ролей. Всего на соискание республиканской премии представлено 16 театральных постановок.