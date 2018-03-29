В Музыкальном театре Карелии выступит звезда современной оперной сцены

В апреле даст концерт одна из ярчайших российских певиц нового поколения.

В Петрозаводск апреля приедет заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска", ныне солистка Пермского академического театра оперы и балета Надежда Павлова, которую называют "сенсацией в мире оперы", "главным открытием и потрясением". Критики дарят ей самые восторженные слова. А зрители полностью соглашаются с ними.

Надежда Павлова начинала свой творческий путь в Петрозаводске, в 2006 году окончила Петрозаводскую государственную консерваторию и получила приглашение в труппу Музыкального театра Карелии. Исполняла партии Виолетты ("Травиата"), Микаэлы ("Кармен"), Риты ("Любовь на четверых"), Адели ("Летучая мышь"), Галатеи ("Прекрасная Галатея") и другие. Дважды стала лауреатом высшей театральной премии Республики Карелия "Онежская маска".

Исполнив партию Марфы ("Царская невеста" Н.А. Римского-Корсакова) и вокальные произведения Вагнера и Штрауса Надежда Павлова дебютировала в качестве солистки Пермского театра в 2012 году, а уже в 2016-м была номинирована на "Золотую маску" за Анну в "Дон-Жуане".

Партия Виолетты в постановке "Травиаты" Верди (режиссер Роберт Уилсон, дирижер Теодор Курентзис), принесла Павловой "Золотую Маску" за лучшую женскую роль в опере.

В концерте на сцене Музыкального театра 22 апреля Надежда Павлова исполнит арии из опер "Лючия ди Ламмермур", "Сказки Гофмана". "Царская невеста", "Руслан и Людмила", "Дон Жуан", "Травиата", романсы и вокализы.