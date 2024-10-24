Для проверки в здании привлекались силы МЧС республики.
В Музыкальном театре Карелии сработала пожарная сигнализация, сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.
Для проверки в здании привлекались силы МЧС республики.
Как рассказали в источнике, тревога оказалась ложной. Повода для беспокойства нет, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, вечером 25 октября пожарная сигнализация сработала в Клинической больнице «РЖД-Медицина».
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