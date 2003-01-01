В МВД Карелии напомнили о новых правилах пересечения границы

Управление по вопросам миграции МВД по республике информирует - с 20 января вступили в силу новые правила пересечения границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами.

Выезд из России и въезд в нашу страну несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, могут осуществлять теперь только по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами нашей страны (то есть, по заграничным паспортам), независимо от того, с родителями будет выезжать ребенок или с сопровождающими лицами.

Что важно знать? Законный представитель (родитель, усыновитель, опекун) может ограничить право несовершеннолетнему гражданину России на выезд за рубеж. Если такой запрет установлен, то ребенку будет отказано в пропуске через Государственную границу Российской Федерации, а на обращение второго законного представителя в миграционную службу за загранпаспортом для ребенка последует отказ.

Для установления запрета на выезд из Российской Федерации своему ребенку или для снятия ранее установленного ограничения законному представителю необходимо лично обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России. В действующий запрет внести изменения в части исключения или добавления новой страны, или изменения срока ограничения невозможно, придется отозвать прежнее заявление и подать новое. В случае возникновения спора между родителями, связанного с несогласием наложенного запрета, вопрос о возможности выезда ребенка из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

При планировании путешествия за пределы Российской Федерации Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия рекомендует заранее позаботиться об оформлении заграничного паспорта для несовершеннолетних граждан и для экономии личного времени максимально использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг. Стоит учитывать, что загранпаспорт оформляется при обращении по месту жительства в течение месяца, а по месту фактического пребывания — в течение трех месяцев.

