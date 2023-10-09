В МВД Карелии прокомментировали громкие уголовные дела в Прионежье

Следственный комитет республики расследует уголовные дела по восьми эпизодам преступной деятельности.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции по Прионежскому району вышли на расхитителей бюджетных средств. Кроме того, полицейские собрали доказательства злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководства прионежской детско-юношеской спортивной школы.



По версии оперативников, руководство школы допустило устройство на работу не менее четырех человек. Фактически они не работали, но зарплату получали регулярно.



«Так, с одной из фигуранток заключено несколько трудовых договоров — сперва 38-летнюю женщину на полставки оформили кадровым работником, затем инструктором по физической подготовке. Сумма выплаченной зарплаты с учетом персональных повышающих коэффициентов и стимулирующих надбавок, а также премирования составила более полутора миллионов рублей», — заявили в республиканском МВД.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по восьми эпизодам. Общий ущерб превышает 2 млн рублей. Расследование находится под контролем прокурора района, добавили в главном надзорном органе республики.



Напомним, ранее мы сообщали об обысках, которые прошли у муниципальных властей Прионежья.