В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

В карельской полиции рассказали о схеме «заработка» через маркетплейсы и сплит-покупки.

Мошенники нередко представляются участниками «партнёрских программ» маркетплейсов и предлагают лёгкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве они предлагают оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку («в сплит») на своё имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа.

— Далее сценарий может отличаться в деталях. В одном случае обещают перевести первый взнос после оформления покупки, в другом — действительно перечисляют часть суммы, чтобы снять подозрения и повысить доверие. После этого гражданина убеждают выбрать товар, оформить его в сплит и указать адрес доставки. Как только заказ подтверждён, общение прекращается. Товар уходит неизвестным лицам, а все обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем, — отметили в ведомстве.

Никакого отношения к партнёрским программам маркетплейсов такие предложения не имеют. Цель схемы — переложить финансовые обязательства на жертву и исчезнуть.

В МВД пояснили, если звонившие просят сообщить лимит сплита или требуют сделать скриншот аккаунта, то это мошенники. Ранее сообщалось, что российские банки вводят ограничения на переводы самому себе.