В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности

Громкое преступление прошлых лет раскрыли в Карелии по старым отпечаткам рук.

Полицейские рассказали, что отпечатки были найдены на месте преступления сразу, но идентифицировать их удалось только сейчас — спустя 21 год. Напомним, убийство по найму было совершено в апреле 2004 года. Около жилого дома по проспекту Александра Невского в городе Петрозаводске найдено тело 55-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы и спины. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.

На месте преступления эксперты-криминалисты изъяли след ладони руки потенциального преступника — отпечаток остался на поверхности полимерного пакета. Экспертизу в то время провела ведущий эксперт ЭКЦ МВД по Республике Карелия Ольга Денисова, однако совпадений не нашлось. Важнейшая улика поначалу осталась на бумажном носителе, а с течением времени была переведена в электронный вид.

— Спустя почти двадцать лет после трагического инцидента по указанию начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России в подразделениях страны прошла ревизия следов рук, ранее поставленных на учёт по тяжким и особо тяжким преступлениям. В числе них оказался и отпечаток подозреваемого. Он был сложный, с помутнениями. Несмотря на это, Ольга Денисова, вновь обратившаяся к непростому делу, признала след пригодным для идентификации личности, — рассказали в ведомстве.

В результате проверки обнаружились совпадения. В итоге возобновили расследование. В ходе дополнительной дактилоскопической экспертизы по материалам уголовного дела была установлена личность фигуранта 1970 года рождения.

— Перекодировка — творческая деятельность. Для её осуществления вручную создаётся математическая модель каждого следа, внесённого в базу, отдельно указываются его общие признаки, частные признаки, иные индивидуальные особенности. Для более подробной характеристики требуется работа сразу нескольких экспертов, так как с помощью лишь компьютерных программ идентификация личности далеко не во всех случаях представляется возможной, — поясняют эксперты-криминалисты.

Благодаря современным технологиям удается раскрывать всё больше преступлений прошлых лет.

Напомним, сейчас подозреваемый в убийстве по найму задержан в Пряжинском районе. Мужчина признался, что совершил убийство жителя Петрозаводска за вознаграждение в размере 7 тысяч долларов США. Для этих целей он заранее приискал пистолет, дождался, когда потерпевший выйдет на улицу из своего дома, после чего произвел не менее 4 выстрелов в область его спины и прицельный выстрел в голову. Также в ходе следствия фигурант признался еще в одном старом убийстве в октябре 1998 года.