В МВД Карелии рассказали, какое наказание ждет купившего поддельный сертификат о вакцинации

Уголовная ответственность ждет тех, кто продает и покупает фиктивные сертификаты о вакцинации, сообщили в МВД Карелии.

Тем, кто собирается проводить отдых в других регионах, понадобятся сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Полиция предупреждает – идея приобрести фиктивный сертификат о вакцинации без прививки может привести к негативным последствиям.

Во-первых, подобные предложения продвигают мошенники – а жертвы, заплатив злоумышленникам деньги, могут остаться с пустыми руками. Но даже при получении поддельного документа этот факт будет выявлен по прибытии гражданина к месту отдыха, в результате чего отпуск будет окончательно испорчен.

Во-вторых, следует помнить, что уголовные санкции могут быть применены не только к аферистам, но и к гражданам, решившимся на нелегальные шаги. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы, что предусмотрено статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одновременно с тем, если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждёт наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы, а в случае летального исхода заболевшего человека нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.