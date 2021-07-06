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В МВД Карелии рассказали, какое наказание ждет купившего поддельный сертификат о вакцинации

Новости. Общество
18:40, 06 Июля 2021
фото: © ГУ МВД России по г. Москве

Уголовная ответственность ждет тех, кто продает и покупает фиктивные сертификаты о вакцинации, сообщили в МВД Карелии.

Тем, кто собирается проводить отдых в других регионах, понадобятся сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Полиция предупреждает – идея приобрести фиктивный сертификат о вакцинации без прививки может привести к негативным последствиям.

Во-первых, подобные предложения продвигают мошенники – а жертвы, заплатив злоумышленникам деньги, могут остаться с пустыми руками. Но даже при получении поддельного документа этот факт будет выявлен по прибытии гражданина к месту отдыха, в результате чего отпуск будет окончательно испорчен.

Во-вторых, следует помнить, что уголовные санкции могут быть применены не только к аферистам, но и к гражданам, решившимся на нелегальные шаги. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы, что предусмотрено статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одновременно с тем, если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждёт наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы, а в случае летального исхода заболевшего человека нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-07-06 19:09:03
А если обладатель прививки окажется источником инфекции какой ему срок?
banan
2021-07-06 19:32:53
ПлачУ и ПлАчу, да такой же, только с вероятностью отмотать срок и осознать, а не уехать с тюремной больнички в п/э пакетике, став частью статистики.
Следить за состоянием своего здоровья, несмотря на прививки и предубеждения - есть разумная обязанность гражданина.
Вася
2021-07-06 19:02:45
Также расследователи уделили внимание гардеробу Догузовой, оценив его в 30 млн руб.
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