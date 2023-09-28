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В МВД Карелии рассказали о новой уловке мошенников

Новости. Общество
08:05, 03 Октября 2023
фото: © Кандинский

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Полиция Карелии предупреждает о том, что мошенники активно применяют технологию подмены телефонного номера.

С помощью подмены у потенциальной жертвы вызывают ощущение полной достоверности происходящего. В последнее время такие происшествия фиксируют в Петрозаводске.

На экране абонента высвечивается номер официальной госструктуры, с префиксом »+1». Аферист представляется силовиком, например, сотрудником полиции, предлагает жертве сравнить номер с тем, который указан на настоящем сайте ведомства.

Последовательность цифр совпадает полностью. Если же у потенциальной жертвы возникают сомнения по поводу »+1», то  злоумышленник заявляет, что таким образом засекречивается канал связи.

«Сотрудники уголовного розыска призывают не верить подобным предлогам. И напоминают, что ни работники банков, ни представители силовых структур не имеют права требовать переводов денег, оформления кредитов. Также следует запомнить, что ни при каких обстоятельствах правоохранительная структура по телефону не просит участвовать в операциях по поимке мошенников», — говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Так, в Петрозаводске мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником авторитетного ведомства республиканского уровня. Аферист сообщил, что горожанину следует срочно заблокировать подозрительные банковские операции, которые угрожают кредитной кабалой.

«Чтобы вы не сомневались, с кем общаетесь, попрошу сейчас прервать звонок и зайти на сайт нашей структуры. Вы убедитесь, что я точно звоню вам из….» — так звонивший пытался войти в доверие к мужчине.

Петрозаводчанин заметил полное совпадение входящего вызова с номером дежурной части, но поинтересовался, что означают символы +1 в начале строки. Ему объяснили, что общается он по выделенному каналу, который нельзя прослушать.

Далее горожанин выполнил все требования «офицера, а также звонивших «сотрудников Центробанка». В различных банках города гражданин оформил кредиты и перевел мошенникам. Мужчина стал обладателем кредитов на сумму более 3,3 миллиона рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, резюмировали в министерстве.

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