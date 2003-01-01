В МВД назвали фразы, по которым можно вычислить курьера мошенников

Курьеры мошенников используют «кодовые фразы», знание которых поможет распознать аферистов и не стать жертвой преступной схемы.
В некоторых случаях курьеры мошенников действительно используют заранее заученные «кодовые фразы», чтобы подтвердить свою легитимность перед жертвой.
— «Я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому» — наличие таких фраз может указывать на участие в преступной схеме», — сказали ТАСС в пресс-центре МВД России.
Кроме того, мошенники часто инструктируют курьеров использовать условные слова. Например, «проверка безопасности», «конфиденциально», и т. д. «Также применяются пароли, которые курьер должен назвать жертве для получения денег или ценностей», — добавили в ведомстве, отметив, что пароли устанавливаются лицами, курирующими преступную деятельность курьеров, и могут быть различными.
Если человек понял, что имеет дело с возможным курьером мошенников, он должен незамедлительно прекратить контакт, советуют в М. Д. Кроме того, там рекомендуют не передавать деньги или документы курьеру, а также постараться запомнить приметы человека, его транспорт, номер телефона, сообщить их в полицию.
Напомним, мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца.