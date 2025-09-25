В МВД опровергли информацию о запрете в России праворульных автомобилей

Министерство внутренних дел России заявило, что не планирует вводить ограничения на автомобили с правым рулем.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство не поддерживает инициативы о введении утилизационного сбора, запрета на ввоз или поэтапной замены таких машин.
— ️ МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется, — написала Ирина Волк.
Заявление МВД было сделано после того, как сенатор Андрей Кутепов предложил стимулировать замену праворульных автомобилей на более безопасные. В России зарегистрировано около 3,87 миллиона легковых автомобилей с правым рулем, большая часть которых находится на Дальнем Востоке и в Сибири.
