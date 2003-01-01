В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

Правоохранители рассказали, как распознать аферистов, использующих искусственный интеллект.

Министерство внутренних дел России назвало фразы, по которым можно распознать телефонных мошенников, использующих технологию дипфейков. Дипфейк — технология синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.

Преступники применяют синтезированные видео или аудио, чтобы получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» и выманить деньги.

В пресс-центре МВД сообщили, что злоумышленники часто используют просьбы о срочной помощи. К таким фразам относятся: «Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту».

Еще одна схема обмана включает дипфейки начальников. В этом случае признаком мошенничества может быть фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

В МВД призвали граждан немедленно прекращать разговор, если они услышат эти фразы.

Ранее мошенники пытались обмануть студентку из Петрозаводска под предлогом розыгрыша суперпризов.