В МВД Петрозаводска рассказали подробности поиска на окраине города пожилой женщины

Жительница отдаленного района города нашлась после долгих поисков.

Как сообщили в МВД Карелии, информация о пропаже пожилой петрозаводчанки 1950 года рождения поступила 23 мая. Женщина не вернулась с прогулки.

Женщину искали полицейские вместе с добровольцами. Однако результата не было, женщину найти не могли.

Вечером 26 мая сотрудники МВД вместе с поисковиками вновь вышли на поиск рядом с ТИЗ Усадьба, где она жила. В результате женщина была найдена. По внешним признакам, она находилась в удовлетворительном состоянии, даже улыбалась.

Полицейские с наступлением теплого сезона еще раз призвали жителей и гостей Карелии повторить правила для заблудившихся в лесу.