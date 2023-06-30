В МВД подготовили новый дорожный порядок для ГИБДД и водителей

Наши коллеги передают, что пока документ не вступил в законную силу.

В МВД России подписан приказ о порядке надзора за дорожным движением.



Теперь именно он вместо административного регламента будет определять важные для водителей моменты.



Документ вступит в силу 11 июля.



Что прописано в новом порядке, знает проект «Жизнь и кошелек».