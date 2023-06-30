В МВД подготовили новый дорожный порядок для ГИБДД и водителей

Наши коллеги передают, что пока документ не вступил в законную силу.
В МВД России подписан приказ о порядке надзора за дорожным движением.
Теперь именно он вместо административного регламента будет определять важные для водителей моменты.
Документ вступит в силу 11 июля.
Что прописано в новом порядке, знает проект «Жизнь и кошелек».
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