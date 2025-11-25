В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с программами для просмотра камер

Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом сервисов-антирадаров.
МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники под видом приложений-антирадаров распространяют вредоносные программы.
По данным ведомства, в ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили несанкционированные списания денежных средств.
Мошенники размещают вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и на пиратских сайтах в формате APK-файлов. Человек видит рекламу «полезного приложения», скачивает его из непроверенного источника, и после установки программа получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет злоумышленникам списывать деньги.