В МВД рассказали о новой схеме мошенничество со взломом аккаунтов на маркетлейсах

Мошенники взламывают аккаунты пользователей на маркетплейсах, чтобы оформлять покупки дорогих товаров в рассрочку.

Товары забирают аферисты, а платить по долгам приходится владельцам учетных записей. Об этом сообщило управление по организации борьбы с киберпреступлениями (УБК) МВД России.

Как пояснили в киберполиции, получив доступ к аккаунту, преступники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты в рассрочку или через опцию «сплит». Сообщники мошенников забирают товары, а долговые обязательства остаются на законном владельце взломанного профиля.

Для получения доступа злоумышленники чаще всего используют методы социальной инженерии. Они размещают в соцсетях и мессенджерах предложения о «заработке на маркетплейсах», представляясь участниками партнерских программ и прося оформить покупку для повышения рейтинга за вознаграждение. Также используются фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.

В качестве мер защиты ведомство рекомендует установить «самозапрет» на кредиты, который в большинстве случаев блокирует возможность оформления займов. Также важно включить двухфакторную аутентификацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности.

