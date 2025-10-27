В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

В преддверии «черной пятницы» и ноябрьских распродаж мошенники активизировались и используют несколько отработанных схем для обмана покупателей.
О популярных уловках аферистов рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, одна из распространенных схем — создание поддельных сайтов известных брендов, которые полностью копируют дизайн официальных площадок. На таких ресурсах предлагают скидки до 90% и требуют предоплату за товары, после чего покупатели теряют свои деньги.
Еще один способ обмана — массовая рассылка ссылок на фишинговые сайты через мессенджеры и социальные сети. Переход по таким ссылкам ведет на поддельные страницы оплаты, где злоумышленники похищают данные банковских карт покупателей.
Также мошенники организуют фиктивные розыгрыши призов, сообщая жертве о крупном выигрыше. Для его получения требуют внести так называемый «налог» или «пошлину», что является обманом.
Участились и звонки от лжекурьеров, которые под предлогом уточнения адреса доставки выманивают коды из СМС для доступа к банковским счетам и мессенджерам жертвы.
Ранее мы писали, что мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом. А пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей.