В МВД России предупредило о новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram

Мошенники создали поддельный бот «Госуслуг» в Telegram для кражи денег.

Злоумышленники создали бота, который имитирует официальный портал «Госуслуги». Как сообщили в пресс-центре МВД России, мошенники под предлогом «оцифровки архива» заставляют людей переходить по ссылке к этому боту.

Злоумышленники представляются руководителями учебных заведений или организаций и сообщают о срочной необходимости выполнить это задание. Один из пострадавших — студент, которого добавили в чат его университета. Там он увидел сообщение от «руководителя» с требованием воспользоваться «официальным» ботом «Госуслуг».

Молодой человек ввел свой номер телефона в боте, получил код и переслал его в чат. После этого ему позвонил мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что от имени студента оформили генеральную доверенность, и убедил перевести деньги на «безопасный счет» для защиты средств.

В МВД напоминили, что настоящие «Госуслуги» не используют Telegram-ботов для обработки персональных данных или финансовых операций.

