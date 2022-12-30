В начале года работодатели в Карелии будут искать горничных, хлебопеков и водителей троллейбуса

Опубликован список предприятий Карелии, где в январе будут набирать работников.

Агентства занятости населения Карелии в январе проведут отборы кадров по заявкам работодателей. Их список опубликовали в управление труда и занятости республики.

10 января в 10.00 в агентстве занятости Олонецкого района представит вакансии видлицкий дом-интернат.



12 января с 11.00 в кадровом центре Питкярантского района состоится открытый отбор кадров для ООО «Автодороги-Питкяранта», а 18 января с 11.00 - для местного целлюлозного завода.

12 числа в это же время в агентстве занятости Суоярвского района будут набирать работников для хлебозавода, а 18 января с 11.00 для локомотивного депо.



12 января в 15.00 в агентстве занятости Медвежьегорского района состоится открытый отбор кадров для ООО «Профлес». Предприятию требуются разнорабочие.

13 числа в 14.00 в агентстве занятости Кемского района проведет отбор для «Элит Профи» — гостевой комплекс ищет горничных.



18 января с 14.00 в агентстве занятости Беломорского района сотрудников будет искать Беломорская дистанция пути. В тот же день с 12.00 в агентстве занятости Пудожского района открытый отбор кадров будет проведен для вневедомственной охраны.



19 января с 10.00 в кадровом центре Петрозаводска ПМУП «Городской транспорт» будет отбирать сотрудников на учебные и рабочие места.



Ас 11.00 в агентстве занятости Костомукши сотрудников будет искать районный отдел МВД. В тот же день в 14.30 в агентстве занятости Лахденпохского района пройдет отбор кадров для нескольких предприятий: ООО «Карелприродресурс», АО «Экопром Транзит» и ООО «Яккима Гранит».

В целом, в начале 2022 года на предприятия и в организации региона требовалось 5 854 работника, в конце года работу предлагали для 8 040 человек.