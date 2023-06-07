В начале лета в Карелии подешевели овощи и шампуни

В Карелиястате рассказали об изменении потребительских цен на минувшей неделе.

Специалисты Карелиястата привели данные по изменению потребительских цен на отдельные товары и услуги в Карелии на 5 июня.

Так, цена за неделю существенно снизилась на многие овощи: лук репчатый — 12,4%, помидоры свежие — 9,4%, бананы — 8,8%, огурцы свежие — 7,6%. Кроме того, дешевле стали куриные яйца — на 3,9%, рыба мороженая — на 2,3%, а также шампунь — на 3,8% и детские кроссовки — на 2,9%.

Дороже стали картофель, свекла, сахар, подсолнечное масло, многие изделия из мяса.

Кроме того, продолжили повышаться цены на отдых в республике. Пребывание в санатории подорожало на 7,3%, доме отдыха, пансионате — на 5,7%. Стоимость проживания в гостинице 3* выросла на 5,0%, гостинице 1* или в мотеле — 4,2%, гостинице 2*, в хостеле — на 1,1%.