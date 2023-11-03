В начале недели ГИБДД Петрозаводска проверит, как водители ведут себя на этих выходных

В карельской столице пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости»

В понедельник и вторник, 6 и 7 ноября, инспекторы выйдут на улицы Петрозаводска.



Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.



Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.



В Госавтоинспекции города также отметили, что за девять месяцев в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых четыре человека погибли, 16 - получили травмы.



По сравнению с прошлым годом статистика подросла.