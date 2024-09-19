В начале октября в Карелии резко изменится погода

Синоптики прогнозируют в ближайшее время в республике до -8 °С.

В ближайшие несколько дней в Карелии серьезно поменяется погода. С прогнозом на начало октября со «Столицей на Онего» поделились в Гидрометцентре Карелии.

Так, ближайшие два дня Карелия окажется во власти антициклона. Днем будет солнечно и относительно тепло, до +12 °С. Зато ночью воздух будет остывать существенно — до -8°С. Такая погода сохранится 1 и отчасти 2 октября, а на востоке республики, в Пудожском районе, и дольше.

Но уже со 2 октября в Карелию с юга начнет надвигаться циклон, который принесет с собой дожди. Дневная температура немного понизится, зато уйдут и ночные заморозки. В целом даже ночью в республике будет положительные температуры, кроме востока Карелии. Такая погоду будет продолжаться и далее в октябре.

В Петрозаводске также ясно, холодно ночью и тепло днем будет 1 октября, а со второго числа небо начнут затягивать облака. Днем температура будет до +12°С 1 октября и до +9°С далее, ночью 1 октября возможны заморозки, начиная со 2 числа, температура будет выше нуля.