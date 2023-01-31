В начале весны подорожают билеты на междугородные автобусы в Карелии

На автовокзале Петрозаводска предупредили о повышении цен с 1 марта.

С 1 марта повышается стоимость проезда на следующих автобусных маршрутах, сообщили на сайте петрозаводского автовокзала.



Полная стоимость проезда будет составлять:



№ 502Э «Петрозаводск - Кемь ЭКСПРЕСС» - 1000 руб.



№ 525 «Петрозаводск - Пудож» и № 525Э «петрозаводск - Пудож ЭКСПРЕСС» - 800 руб.



№ 527 «Петрозаводск - Кондопога - Медвежьегорск - Сегежа» - 700 руб.



№ 527Э «Петрозаводск - Сегежа ЭКСПРЕСС» и № 527А



«Петрозаводск - Медвежьегорск - Сегежа» - 750 руб.



№ 528 «Петрозаводск - Сегежа - Костомукша» - 1200 руб.



Более подробную информацию можно уточнить по телефону справочной службы 76-10-44.