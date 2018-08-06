13:09, 06 Августа 2018
В Надвоицах на месте предполагаемой драки сотрудники Росгвардии нашли пьяную пенсионерку
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В посёлке Надвоицы сотрудники вневедомственной охраны проверили сообщение о драке.
Информация о том, что избивают женщину, поступила в 11 утра из дежурной части районного отдела внутренних дел поселка Надвоицы.
Незамедлительно прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны обнаружила, что предполагаемая потерпевшая в безопасности.
Гражданка 1959 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения, от вызова скорой помощи отказалась.
Телесных повреждений у нетрезвой пенсионерки замечено не было. О произошедшем доложено в дежурную часть полиции, где и будут разбираться в ситуации.
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