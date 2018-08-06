В Надвоицах на месте предполагаемой драки сотрудники Росгвардии нашли пьяную пенсионерку

В посёлке Надвоицы сотрудники вневедомственной охраны проверили сообщение о драке.

Информация о том, что избивают женщину, поступила в 11 утра из дежурной части районного отдела внутренних дел поселка Надвоицы.

Незамедлительно прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны обнаружила, что предполагаемая потерпевшая в безопасности.

Гражданка 1959 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения, от вызова скорой помощи отказалась.

Телесных повреждений у нетрезвой пенсионерки замечено не было. О произошедшем доложено в дежурную часть полиции, где и будут разбираться в ситуации.