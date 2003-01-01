В Нальчике завершили спасательную операцию после обрыва канатной дороги

Поисково-спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в курортной части Нальчика полностью завершили.
Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек, застрявших на высоте в креслах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего на момент обрыва троса в креслах находился 21 человек. Некоторые из них упали с высоты и получили травмы.
- Шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Погибших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
В операции по спасению людей принимали участие 34 сотрудника специалиста и девять единиц техники. В МЧС также уточнили, что точную причину происшествия сейчас устанавливают.
Как сообщалось ранее, обрыв канатно-кресельной дороги в Нальчике произошел вечером 8 августа. В следственном комитете по факту инцидента возбудили уголовное дело.