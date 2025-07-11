В Налоговой службе напомнили об уплате подоходного налога до 15 июля

Подоходный налог за 2024 года нужно оплатить до 15 июля. После этого налогоплательщикам начнут начислять пени.

15 июля — последний день уплаты НДФЛ с доходов за 2024 год, напомнили в Федеральной налоговой службе.

— В установленный срок уплатить НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и лицам, у которых при декларировании доходов по итогам 2024 года возникла обязанность по уплате налога, — напоминает ФНС России на сайте.

В большинстве случаев подоходный налог с россиян списывается автоматически налоговыми агентами. Например, при выплате зарплаты. Отчитываться о доходах и платить с них налог нужно только тогда, когда человек сам рассчитает свой доход и подает декларацию.

Среди них те, кто получил доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения; дорогие подарки не от близких родственников; вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами; выигрыш в лотереях или азартных играх; доход из зарубежных источников или от сдачи имущества в аренду.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начисляться пени. За 30 первых дней просрочки — расчет по 1/300 ставки ЦБ, с 31-го по 90-й день — 1/150 ставки, а с 91-го дня и далее — снова 1/300 ставки ЦБ.