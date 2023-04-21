В населенном районе Петрозаводска изменилась схема движения

Власти карельской столицы сообщили об изменении движения транспорта на Перевалке.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с сегодняшнего дня, 14 июня, изменилась схема движения транспорта в районе пересечения улиц Черняховского и Пархоменко.

Съезд с улицы Черняховского на улицу Пархоменко в районе дома № 50 стал односторонним. Водители могут поворачивать на улицу Пархоменко на следующем съезде в этом направлении — в районе дома № 20 по улице Фрунзе.

Как уточнили власти Петрозаводска, нововведения призваны обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов.



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